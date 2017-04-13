Ямальские рыбаки в первом квартале 2017 года увеличили улов на 25 процентов

Улов рыбы в Ямало-Ненецком автономном округе в первом квартале вырос на 25 процентов по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Дмитрия Кобылкина.

Рыбаки с января по март добыли более 2,1 тысячи тонн рыб, говорится в сообщении. Это на 562 тонны превышает показатель первого квартала. Среди лидеров отрасли — Горковский рыбозавод, работники которого выловили 336 тонн.

Большая часть пойманных рыб — щуки, язи и налимы. Среди сиговых пород лидируют пеляди, щекуры, пыжьяны и ряпушка.

Сейчас, отмечают в пресс-службе, ямальские рыбаки начинают подготовку к летней путине (сезону интенсивной ловли, — прим. «Ленты.ру»). Общий прогнозируемый улов в 2017 году — 9 тысяч тонн.

В марте на Ямале открыли первый в мире завод по воспроизводству сиговых пород рыб. Основная его задача — восстановление популяции редких видов рыб в Нижне-Обском бассейне, а также реализация импортозамещения в сфере рыбного хозяйства.