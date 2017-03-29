В ЯНАО открыли первый в мире завод по выращиванию сиговых рыб

В ЯНАО на реке Собь введен в эксплуатацию первый в мире завод по воспроизводству сиговых пород рыб. Об этом на проходящем в Архангельске Международном арктическом форуме заявил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

«Он расположен за пределами Полярного круга. Это уникальный проект, потому что мы можем привезти икру с любой точки мира на этот завод, инкубировать и получить малька», — пояснил Кобылкин.

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Губернатор рассказал, что на данный момент завод выращивает муксуна. «Икра была завезена из Санкт-Петербурга. Мы сейчас формируем свое маточное стадо, чтобы восстановить популяцию северной рыбы», — добавил он.

Производственная мощность завода достигнет 100 миллион мальков в год — муксун, пелядь и чир. Одной из основных его задач станет восстановление популяции редких видов рыб в Нижне-Обском бассейне, а также реализация импортозамещения в сфере рыбного хозяйства.

В мае 2016 года в ЯНАО был запущен экспериментальный проект по выращиванию осетра. В городе Салехард была построена маленькая ферма с пятью бассейнами, в которых содержится около 20 тысяч особей этой сибирской породы.