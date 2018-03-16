На Ямале издали сборник хантыйского фольклора

В Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа прошла презентация книги «Мотивы северной земли» с фольклором хантов, сообщается на сайте региональной администрации в пятницу, 16 марта.

Песни, сказки и легенды собраны писательницей Зинаидой Лонгортовой.

Издана книга за счет программы поддержки коренных малочисленных народов Севера.

В декабре прошлого года ученые из нескольких научных организаций и институтов РАН вместе разработали диалектический атлас распространенных в ЯНАО уральских языков. Материалы по хантыйскому, ненецкому, селькупскому и коми-зырянскому языкам собирались в полевых условиях 8 лет.