Юных ямальских кочевников отправят на углубленное изучение английского

В Ямало-Ненецком автономного округе стартовал проект «Yamal Ambassadors», предполагающий углубленное изучение английского языка юными представителями коренных малочисленных народов Севера. Об этом говорится на сайте региональной администрации, выступившей одним из инициаторов проекта.

«Наши дети – это наше будущее. Необходимо вкладываться в их развитие, чтобы завтра они были конкурентоспособны. Этим проектом мы хотим дать новому поколению КМНС больше возможностей в самореализации», – отметила директор регионального департамента по делам коренных народов Инна Сотруева.

Студентов будут бесплатно обучать в Салехарде, а школьников и детсадовцев — в Сюнай-Сале. Расходы взяли на себя благотворители.

По окончании курса участники проекта научаться говорить и писать на английском. Они также станут героями англоязычного фильма о Ямале и Салехарде.

В настоящее время начался отбор заявок от кандидатов, поступление которых продлится до 25 января. Затем абитуриенты пройдут собеседования. Дестадовцев будут отбирать по рекомендации педагогов. Сама учеба начнется в феврале, а завершится — в декабрь 2018 года.

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