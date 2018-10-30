Власти Чукотки поддержат рублем оленеводов и фермеров

Правительство Чукотского автономного округа за три года планирует выделить на поддержку оленеводов и фермеров почти пять миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщили в региональном департаменте промышленной и сельскохозяйственной политики.

«На поддержку традиционных видов деятельности коренных народов Чукотки и развития фермерских хозяйств в период с 2019 по 2021 год в бюджете региона предусмотрено 4,7 миллиона рублей», — сказали в ведомстве.

Деньги будут направлены на зарплаты оленеводам, покупку техники, пошив меховой одежды, наращивание поголовья северных оленей, поддержку племенного животноводства и стимулирование уничтожения волков на маршрутах оленеводческих бригад.

Чукотские предприниматели получат господдержку на развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. В селе Лаврентия, городах Билибино и Певек начнется финансирование птицеводства, овощеводства, рыболовства, пищевой перерабатывающей промышленности и сбора дикоросов.

Агентство отмечает, что цель региональных властей — развить продовольственную безопасность округа.

В конце октября сообщалось, что якутские оленеводы впервые за 15 лет купили у коллег с Чукотки 200 оленей чукотской породы. В будущем такие закупки планируется производить каждые пять лет.

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