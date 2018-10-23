Оленеводы Якутии купили оленей у коллег с Чукотки впервые за 15 лет

Якутское оленеводческое хозяйство «Турваургин» впервые за 15 лет закупило у коллег из чукотского сельхозпредприятия «Островное» 200 оленей чукотской породы. Последняя такая закупка происходила 15 лет назад, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела по развитию традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса госкомитета по делам Арктики правительства Республики Саха (Якутия) Иннокентия Баланова.

По его словам, в дальнейшем планируется производить такие закупки раз в пять лет, чтобы «освежать» кровь животных.

Планируется, что в ноябре якутские оленеводы перегонят стадо из Билибинского района Чукотки в Нижнеколымский улус Якутии. В этом время в регионах установятся устойчивый снежный покров и ледовая переправа. Якутские оленеводы и зоотехники уже побывали на Чукотке и начали готовиться к перегону стада.

Чукотскую породу оленей разводят только в одном улусе Якутии — Нижнеколымском, где чукчи выпасают порядка 15 тысяч особей. Эта порода высоко ценится в Якутии и на Чукотке как мясная.

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