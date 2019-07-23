Российские ученые придумали способ проводить сейсморазведку на арктическом дне

Российские ученые разработали технологию донной сейсморазведки в Арктике, которая позволит исследовать земную кору и проводить геофизические исследования при поиске углеводородов и освоении месторождений. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Института океанологии имени Ширшова РАН.

В институте отметили, что сейчас для сейсморазведки используются «веревочные технологии» плавающих кос, которые производят на открытой воде и глубинах до 40 метров при условии чистого дна. Новый метод основан на применении самовсплывающих донных станций. С их помощью можно исследовать такие труднодоступные и ранее малоисследованные акватории, например, покрытую кораллами или затонувшим мусором местность.

«Разработанные станции обладают рядом уникальных преимуществ, среди которых автономность и возможность регистрации данных сроком до одного года, беспроводной интерфейс передачи данных в бортовой компьютер, система обнаружения сейсмометра после всплытия посредством светового и радиомаяка, запатентованная технология бетонного якоря, удерживающего станцию на дне, способного со временем растворяться без вреда для окружающей среды», — указали в вузе.

В пресс-службе добавили, что такие сейсмометры в два раза легче аналогов, их можно использовать в самых суровых условиях и при незначительных трудовых затратах. Первые результаты применения технологии станций в Арктике получат осенью. Также ученые создают пневматическую систему, чтобы отказаться от использования бетонных платформ.

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