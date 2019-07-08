Российская экспедиция начала исследования воды в Японском море

Научный экипаж судна« Профессор Леванидов» выполнил первые исследования воды в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-центр), передает ТАСС.

Судно отправилось из Владивостока в экспедицию 6 июля. После проведения исследований в Японском море, оно отправится в Берингово море.

Во время экспедиции ученые пройдут через все арктические моря России. Специалисты утверждают, что экспедиция пройдет в благоприятный период, когда акватория будет освобождена от льда. В результате рейса ученые поймут состояние запасов и происходящих процессов в российской исключительной экономической зоне, отметили в пресс-службе. Собранные данные помогут России сформировать позицию в области управления водными биоресурсами Арктики.

«Данный рейс закроет исследованиями два важных региона, через которые происходит заток водных масс и миграция рыб в Арктику — на западе это Баренцево море, на востоке — Берингово и Чукотское моря», — отметили в ТИНРО-центре. Там добавили, что экспедиция также изучит запасы минтая в Чукотском море. В 2015 и 2018 годах были отмечены их промысловые скопления. Если это подтвердится, можно будет разработать рекомендации к их освоению, отметили в центре.

Ученые также определят объемы сайки в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых, а также получат данные о запасах и потенциальном вылове крабов Чукотского и Восточно-Сибирского морей. В результате экспедиции также будут собраны материалы о донных сообществах северных морей.

Ранее стало известно, что китайско-российский арктический научно-исследовательский центр запланировал совместную экспедицию в Арктику на лето 2020 года. Эксперты планируют провести исследования в Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском морях, а также в море Лаптевых. Они будут наблюдать за жизнью морских животных, проанализируют связь между природной трансформацией Арктики и глобальным изменением климата, а также постараются дать рекомендации по улучшению движения по Северному морскому пути.

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