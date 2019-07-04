Российские атомные ледоколы стали работать интенсивнее

Интенсивность работы российских атомных ледоколов в Арктике увеличилась почти вдвое за последние девять лет. Об этом сообщил генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка, передает ТАСС.

«В 2010 году среднее время работы ледокола было 156 суток, сейчас вышли на тренд порядка 270 суток», — пояснил он, добавив, что также активно идет конструирование новых атомных универсальных ледоколов проекта 22220.

Кашка уточнил, что в текущем году запланировано подписание контрактов на строительство еще нескольких ледоколов, в том числе «Лидер».

В акватории Северного морского пути (СМП) в настоящее время действуют восемь линейных ледоколов: атомные «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», «Вайгач» и дизель-электрические «Адмирал Макаров», «Красин», «Капитан Хлебников» и «Капитан Драницын».

Работы ведутся в рамках программы «Северный морской путь» нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», на реализацию которого выделены 6348,1 миллиарда рублей. Согласно плану, до 2024 года предполагается нарастить объем грузоперевозок по СМП в восемь раз — до 80 миллионов тонн в год. В частности, для этого будут построены четыре ледокола, которые помогут проводить караваны судов, и создана инфраструктура в арктических портах.

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