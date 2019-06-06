«Росатом» провел первое заседание Общественного совета Северного морского пути

В день открытия Петербургского международного экономического форума -2019 прошло учредительное заседание образованного по инициативе «Росатома» Общественного совета Северного морского пути (СМП).

Место его проведения было символичным — кают-компании строящегося на Балтийском заводе самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика», который и будет работать в этом регионе.

В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти субъектов, входящих в Арктическую зону РФ, крупных российских и международных компаний, осуществляющего свою деятельность в Арктике; деятели науки, общественных организаций.

Открывая заседание, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что участие в заседании представителей разных стран, российских компаний и зарубежных судовых гигантов означает, что интерес к работе Северного морского пути как со стороны российских, так и зарубежных компаний очень высок.

Глава госкорпорации напомнил, что в рамках федерального проекта «Северный морской путь» «Росатом» стал единым инфраструктурным оператором СМП. Перед госкорпорацией поставлена задача к 2014 году обеспечить ежегодную провозку не менее 80 миллионов тонн по СМП.

«Первый этап, связанный с реализацией национального проекта «Северный морской путь» и с выходом объемов перевозок не менее чем 80 тонн — задачи, которые не просто в наших планах, — это задачи, под которые сформирован бюджет и вполне понятны нам события, требующие большого напряжения сил, но мы к ним готовы, как бы сложно это ни было. Это задачи по созданию ледокольного флота, выстраиванию удобной логистики в уже существующих портах, и они уже выполняются», — заявил он.

Однако, отметил глава «Росатома», 24-м годом жизнь не заканчивается, и любой бизнес строит свои планы на 10-20-летной период вперед. «И здесь мы видим два серьезных этапа – этап второй половины 20-х годов, когда должна быть запущена инфраструктура круглогодичного использования Северного морского пути и полностью обновлена его технологическая платформа — это и цифровые логистические продукты, связь и навигация, вопросы, связанные с безопасностью и ремонтными работами. Все это потребует еще большего по сравнению с первым периодом напряжения организационных сил и кратно больших затрат», — рассказал он.

Говоря о третьем этапе — горизонте 30-х годов, он отмети, что в этот период речь будет идти не только о круглогодичном использовании СМП, но о полноценном использовании северного морского коридора в интересах как российского, так и международного бизнеса. «Мы хотели выйти не просто на круглогодичное использование СМП, а значимо изменить всю евразийскую логистику и наряду с Суэцким каналом предложить более конкурентоспособные, более экономически привлекательные условия движения грузов с Востока и Азии в Европу с учетом и более короткого и, на наш взгляд, экономически более привлекательного направления целого северного коридора, включающего и СМП», — подчеркнул Алексей Лихачев.

Глава Росатома также отметил, что к решению задач такого масштаба нужно приходить вместе с бизнесом, наукой, представителями регионов и российскими законодателями. Именно так и родилась идея создания Общественного совета СМП. Представители всех этих сторон и приняли участие в заседании, выразив готовность работать в этом направлении, и уже обозначили сферы своих интересов, связанные с развитием территорий, неледокольного флота для перевозки грузов, перегрузочных мощностей и хабов на востоке России.

Отдельным направлением работы станет развитие взаимодействия с европейскими компаниями, которые, по словам главы «Росатома», уже представляют эту логистику, — это датские, голландские, германские компании. Созданный общественный совет рассмотрит все эти направления и расставит приоритеты в работе. «Необходимо сделать их привлекательными для банковского продукта и тех компаний, которые сегодня отправляют грузы, но самое главное – привлечь тех, кто готовит свои планы на 20-30-е годы, чтобы мы понимали потребности мировых экономических операторах, подготовили соответствующую инфраструктуру и экономические предложения», — добавил глава госкорпорации.

В ходе заседания было принято решение о формировании Организационного комитета Совета. Главой Оргкомитета был избран генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк.

Следующее заседание Совета пройдет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2019 года.