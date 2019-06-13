Ледокол «50 лет Победы» отправился к Северному полюсу и открыл сезон круизов

Атомный ледокол «50 лет Победы» со 122 пассажирами на борту отправился к Северному полюсу в первый туристический рейс в сезоне 2019 года, сообщается на сайте ФГУП «Атомфлот».

Среди поплывших в Арктику туристов — члены сборной Китая Сюй Гуанляг и Луо Чанюнь, которые показали лучшие результаты среди иностранных участников Евразийского чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018 в категории «Мобильная робототехника». Поездка для них стала специальной наградой от «Росатома».

В «Атомфлоте» «Интерфаксу» уточнили, что в этом году планируется пять подобных рейсов к Северному полюсу. Следующие из них назначены 24 июня, 8 июля, 19 июля и 30 июля. Во время пятого заплыва на ледоколе «50 лет Победы» поплывет путешественник Федор Конюхов.

Круизы «Атомфлота» на Северный полюс совершаются с 1990 года. В 2007 году после ввода в эксплуатацию ледокола «50 лет Победы» путешествия совершаются только на его борту.

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