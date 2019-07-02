Териберку очистили от гор мусора

В Териберке ликвидирована старая свалка вдоль побережья Баренцева моря, которая появилась здесь еще в советские времена, пишет «Комсомольская правда».

Стихийная помойка находилась возле водопада — туда местные жители сбрасывали мусор, считая это самым простым способов его утилизации. Накопленные за десятки лет отходы региональный оператор вывозил в течение трех недель, используя бульдозер, фронтальный погрузчик для выравнивания земли, мультилифт для транспортировки контейнеров и самосвал для засыпания места грунтом из соседних карьеров.

Всего было убрано около 800 кубометров отходов. Их доставили на обработку и захоронение на экотехнопарк в районе Междуречья. Также с территории поселка вывезен крупногабаритный хлам: старая мебель, сломанная техника, строительный мусор. До 9 июля администрация Кольского района запланировала завершить работы по уборке лома.

«Мы уже определились с подрядчиком по поводу выполнения работ по сносу старых сараев и уборке территорий внутри поселка. К заброшенным жилым домам будет ограничен вход, а территория вокруг также вычищена», — сказал глава района Андрей Малхасян.

После полного освобождения территории свалки от отходов и рекультивации этой зоны власти собираются использовать ее для «благоустройства туристической инфраструктуры». Например, для строительства парковки. Дорогу к водопаду планируют оградить для уменьшения загрязнения этой территории людьми.

В будущем чиновники собираются превратить старинные дома поселка в арт-объекты, организовать на побережье места для туристических палаточных городков и централизованные площадки с судовыходами для любителей рыбалки.

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