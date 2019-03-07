С острова Врангеля вывезут 150 тонн металлических бочек

Российские военные до конца лета планируют вывести с острова Врангеля около 150 тонн металлических бочек и рекультивировать два гектара очищенной от мусора земли, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Очистка начнется в начале июня и продлится до конца октября. До этого, с апреля до конца мая, будет сформировано сводное экологическое подразделение, пройдут занятия по организации работ. «Особое внимание будет уделено правилам поведения при встрече с обитателями острова — белыми медведями», — сказано в сообщении.

К сбору мусора и металлолома привлекут 40 военнослужащих, более 10 единиц техники и 20 единиц специального технологического оборудования. Среди них: бульдозер, самосвалы, гусеничные транспортеры, современные краны грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозы с краном-манипулятором.

В 2018 году военные экологи собрали в Арктике 770 тонн металлолома.

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