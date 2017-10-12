«Когда мы узрим весь масштаб разрушений, будет поздно»

15 тонн — именно столько мусора удалось собрать в сентябре 2017-го на побережье Кольского залива в рамках масштабной природоохранной акции. Среди ее участников — российские и норвежские школьники, волонтеры «Норникеля», представители программы ООН по окружающей среде, фонда «Слава» и экологического фонда Ричарда Брэнсона Ocean Unite. «Лента.ру» поговорила с одним из основателей Ocean Unite, бывшим президентом Коста-Рики Хосе Марией Фигейрасом об экологии, явных эффектах глобального потепления и о том, как спасти планету от «пластиковой чумы».

«Лента.ру»: Говорят, что изменение климата — одна из самых актуальных проблем человечества. Но если взглянуть на повестку дня в СМИ, то мы этого там почти не увидим.

Фигейрас: Мне кажется, что борьбу с изменением климата начинают освещать все больше...

Вот только о битве с джихадистами на Ближнем Востоке мы слышим чаще!

С чем сравнивать. Если сравнить нынешнюю ситуацию с тем, как было 10 или 15 лет назад, то она улучшилась. То есть, мне кажется, медиа все-таки заговорили об этом. Вспомните, как рассказывали об ураганах, обрушившихся недавно на Карибские острова и берега США: речь шла не только о разрушениях, но и об исследованиях, в которых увязывают удары природной стихии с изменением климата: например, потеплением Мирового океана и подъемом его уровня.

Хосе Мария Фигейрас Фото: Wong Maye-E / AP

Но информационную кампанию нужно продолжать. Особенно важно говорить о возможных решениях проблемы и о тех действиях, которые должен предпринять каждый, чтобы снизить уровень выброса углеводородов и укрепить способность планеты сопротивляться негативным изменениям.

Какие, на ваш взгляд, наиболее опасные угрозы экологии?

Мне кажется, основная проблема — это все-таки изменение климата. Наша зависимость от ископаемого топлива буквально истязает планету — свидетельства этого повсеместны, они заметны на обоих полюсах, в джунглях и даже в океанских глубинах. Причем от этой проблемы больше всего страдают самые незащищенные страны — например, маленькие развивающиеся островные государства.

И что особенно опасно: если мы завтра же прекратим пользоваться ископаемым топливом, уже начавшиеся изменения никуда не уйдут. А вот когда мы узрим весь масштаб разрушений, останавливаться будет поздно. Именно поэтому действовать нужно незамедлительно. Мы в Коста-Рике решили достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2021 году. Для этого нам нужно очень много работать и побуждать другие страны взять лидерство в этом вопросе.

А что делать с загрязнением пластиком?

Уровень использования пластика растет огромными темпами. Пластиковая эпидемия особенно заметна в океане, который превращается просто в какой-то ужасный «пластиковый суп». Судите сами: каждый год в воды Мирового океана попадает 8 миллионов тонн пластика. К 2050-му его там будет больше, чем рыбы! Это все оказывает просто титанический эффект не только на океаническую флору и фауну, но и на наше здоровье: пластиковые микрочастицы попадают нам в еду и питьевую воду.

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Пластик проникает даже в Арктику. Нам надо срочно дать отпор этому тренду: рассказывать о нем, организовывать просветительские программы, ограничивать применение пластика в промышленности, улучшать системы сбора мусора, инфраструктуру и менеджмент. Кроме того, необходимо развивать переработку мусора, особенно в странах Азии, откуда в воды и поступает больше всего таких отходов. Бороться с этой «пластиковой чумой» нужно общими силами государств и частных предпринимателей: здесь очень важна роль кампании ООН «Чистые моря» и усилия фонда «Слава».

Все это звучит достаточно абстрактно. Вот вы как житель Коста-Рики с какими последствиями климатических изменений столкнулись лично? Можно ли сказать, что их можно почувствовать, что они влияют на повседневную жизнь людей?

Коста-Рика по сравнению с другими странами кажется зеленым раем, однако нас последствия изменения климата все равно не миновали. Например, повышение температуры, засухи, миграция животных и растений реально вредят посадкам кофе, бананов и сахарного тростника, угрожают нашим водным запасам. Очевидно, что от этого страдают не только фермеры, но весь народ. Изменение климата, кстати, — большая проблема для будущего нашего туристического сектора.

2017 год объявлен в России Годом экологии. Как вам кажется, насколько велик российский вклад в обеспечение экологической безопасности планеты? Что еще наша страна может предпринять?

Очень здорово, что Россия посвятила 2017 год экологии. Это действительно помогает обществу понять, насколько важно защищать богатые природные ресурсы России, ее флору и фауну, землю и воду. Очень важно, чтобы Россия давала миру пример, учитывая глобальное значение ее биологического разнообразия: в частности, реликтовые леса.

Сотрудники морского торгового порта на борту буксира собирают мусор Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Я надеюсь, что Россия будет работать с мировым сообществом по важнейшим экологическим вопросам, например по воплощению Парижского соглашения по климату и освоению огромных возможностей возобновляемых источников энергии — ветряной и солнечной. Кроме того, рассчитываю на продолжение сотрудничества с членами межгосударственной организации, ответственной за защиту вод Антарктики (АНТКОМ) и развитие достигнутого в прошлом году успеха. Напомню, тогда была провозглашена крупнейшая в мире охранная акватория — море Росса. В будущем, надеюсь, под защиту возьмут огромные водные поверхности на юге Антарктики, моря Уэдделла и Арктического полуострова, чтобы они способствовали восстановлению природного разнообразия и служили основой научных работ.

Если спросить обычного человека о том, как спасти природу, он, скорее всего, вспомнит о «зеленых технологиях»: с каждым днем на улицах все больше электрокаров, энергия генерируется ветряками, солнцем и геотермальными источниками. Понятно, что такого рода технологии берегут природу, но позволяют ли они заработать?

Переход на «зеленые рельсы» помогает не только нашей планете, но и бизнесменам и их компаниям. Утверждение «экологично — значит, дорого» — миф. Если ваше производство станет более энергоэффективным и экологичным, вы получите позитивный пиар, довольны будут и ваши сотрудники, и ваши клиенты.

К счастью, все больше внимания уделяется глобальным Целям устойчивого развития и множеству позитивных моментов перехода на экологичную экономику. Бизнесменам тоже следует поменять свое мировоззрение — важно, чтобы они не только думали о максимальной прибыли, но и понимали, что на них лежит огромная ответственность по сохранению нашей планеты.

Фото: Илья Тимин / РИА Новости Кольский залив

Кстати, рассуждая о «зеленых» технологиях, не стоит забывать и о «голубых» — я говорю о сохранении водных ресурсов. С помощью кампании «Океан — дело каждого» объединения Ocean Unite мы стараемся убедить все больше компаний поменять свои бизнес-практики, чтобы помочь безопасности Мирового океана.

Пока мы видим, что «зеленые» производители вовсю пользуются льготами: например, покупателей электрокаров освобождают от налогов, что стимулирует продажи таких машин. Могут ли экологичные компании существовать без такой государственной поддержки?

Налоговые льготы и субсидии со стороны государства способны побудить компании переключиться на экологичные технологии, а потребителей — выбрать «зеленый» товар вроде электрокара. Долгие годы компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, поддерживали налоговыми вычетами и государственными деньгами. Так что, думаю, помощь «зеленым» производителям вполне оправдана. Это полезно и для экономики, и для всей планеты. За экологичными компаниями будущее, и им нужна поддержка, как нужна она и тем, кто хочет стать «зеленее».