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13:28, 13 июля 2026Культура

Стало известно о многомиллионном долге Тимура Родригеза по алиментам

РИА: Приставы взыскивают с певца Тимура Родригеза более 7 миллионов рублей
Ольга Коровина

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

С российского певца и шоумена Тимура Родригеза (настоящая фамилия — Керимов) принудительно взыскивают более семи миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

По данным источника, 26 мая на артиста были заведены два исполнительных производства о взыскании 7,1 миллиона рублей по «нотариально удостоверенным соглашениям об уплате алиментов».

В июне Родригез женился на актрисе Кате Кабак, пара состоит в отношениях с осени 2023 года. В мае 2025-го певец развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака, пока она была за границей. Это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону.

В январе 2026 года сообщалось, что Родригез добился в суде расторжения алиментного соглашения на содержание экс-супруги. У пары двое сыновей — Мигель и Даниэль.

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