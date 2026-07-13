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13:39, 13 июля 2026Мир

Иранское посольство поблагодарило унесшую жизнь Грэма внезапную болезнь

Посольство Ирана в ЮАР поблагодарило болезнь Грэма за его смерть
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посольство Ирана в ЮАР отреагировало на смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга ), выразив благодарность унесшей его жизнь болезни. Об этом сообщается в аккаунте посольства в социальной сети X.

«Мы выражаем нашу признательность за внезапную болезнь», — сказано в сообщении, к которому прикреплена фотография сенатора.

В дипмиссии также призвали «болезнь» привлечь к ответственности «других военных преступников».

11 июля сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм умер в возрасте 71 года. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.

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