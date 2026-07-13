Стало известно о худшем кризисе в НАТО за всю историю альянса

Экс-постпред США Даалдер: НАТО переживает худший кризис со времен Второй мировой войны

Североатлантический альянс переживает свой худший кризис со времен Второй мировой войны из-за разногласий американского лидера Дональда Трампа с союзниками по блоку. Об этом заявил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер, передает Bloomberg.

«Совершенно очевидно, что это самый серьезный кризис в альянсе со времен Второй мировой войны. По сути, европейцы пришли к выводу, что Соединенные Штаты больше не являются надежным союзником», — указал он.

По словам авторов материала, напряженный саммит НАТО в Анкаре укрепил мнение среди союзников США по военному блоку в том, что их усилий «никогда не будет достаточно, чтобы удовлетворить Трампа, а его непрекращающаяся враждебность угрожает подорвать доверие к НАТО».

8 июля журнал Politico сообщил, что союзники США в НАТО рассчитывали, что Трамп прибудет на саммит в Анкаре с настроем на достижение договоренностей, однако вместо этого столкнулись с его жесткой позицией по вопросам альянса.