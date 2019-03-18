Таймыр очистят от мусора и металлолома

Добровольцы экологического авиаотряда «Эклипс» в 2019 году очистят Таймыр от мусора и металлолома, говорится на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Для реализации этих планов отряд уже получил поддержку Фонда президентских грантов. Летом 2018-го активисты завезли на Диксон плоты, лодочные моторы и авиатопливо, построили теплый шатер и склад для оборудования. В 2019-м на самолетах Ан-2 будут проведены авиамониторинг и аэросъемка для оценки объемов работы. После этого добровольцы приступят к непосредственному сбору отходов, будут резать и вывозить на Большую землю ржавые бочки, металл и другой хлам, оставшийся здесь на территории заброшенных полярных станций и месторождений нефти, газа и золота.

Летом прошлого года в рамках «Арктического субботника» экоактивисты месяц очищали поселок Диксон. В итоге было собрано почти 250 кубометров строительного мусора и 5 тонн металлолома, нарезано 820 погонных метров труб. Также волонтеры разобрали три аварийных деревянных дома, убрали набережную.

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