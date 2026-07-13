Самая дорогая компания Азии добилась рекордной выручки

Reuters: Выручка компании TSMC выросла во II квартале на 36 процентов

Выручка компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) за II квартал выросла на 36 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщило Reuters.

Причиной такой динамики стал резкий рост интереса к приложениям искусственного интеллекта. По расчетам агентства, выручка за период с апреля по июнь текущего года составила 1,27 триллиона тайваньских долларов (39,62 миллиарда долларов США). Только за июнь выручка выросла на 67,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 442,68 миллиарда тайваньских долларов (почти 14 миллиардов долларов США). Это более чем на шесть процентов выше, чем в мае.

В IV квартале 2025 года TSMC добилась 35-процентного роста прибыли, которая за последние три месяца 2025 года выросла до рекордных 505,7 миллиарда тайваньских долларов (16 миллиардов долларов США). На тот момент это был седьмой подряд квартал двузначного роста.