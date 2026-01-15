Реклама

Экономика
17:07, 15 января 2026Экономика

Самая дорогая компания Азии показала рекордную прибыль

Reuters: Прибыль TSMC в IV квартале выросла до 16 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Ann Wang / Reuters

Самая дорогая компания Азии и крупнейший в мире производитель чипов для искусственного интеллекта Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) добилась 35-процентного роста прибыли в IV квартале 2025 года. Об этом сообщило Reuters.

Чистая прибыль за последние три месяца 2025 года выросла до рекордных 505,7 миллиарда тайваньских долларов (16 миллиардов долларов США), что стало седьмым подряд кварталом двузначного роста. По данным TSMC, выручка за I квартал 2026 года может вырасти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составить 35,8 миллиарда долларов США.

По словам министра торговли США Говарда Лютника, TSMC собирается увеличить инвестиции в американскую экономику. Есть данные, что Белый дом близок к заключению торгового соглашения с Тайванем о снижении тарифов с 20 до 15 процентов, но требует, чтобы TSMC построила в Аризоне как минимум пять новых предприятий.

В III квартале 2025 года продажи TSMC выросли на 30 процентов. Причиной стало то, что крупные американские технологические компании продолжили делать многомиллиардные ставки на развитие искусственного интеллекта. В результате выручка TSMC за трехмесячный период, закончившийся в сентябре, составила 32,5 миллиарда долларов.

