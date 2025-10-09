Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 9 октября 2025Экономика

Cамая дорогая компания Азии добилась резкого роста продаж

Bloomberg: Продажи TSMC выросли на 30 процентов в III квартале
Кирилл Луцюк

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В III квартале 2025 года тайваньского техногиганта Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) выросли на 30 процентов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Причиной такой динамики стало то, что крупные американские технологические компании продолжили делать многомиллиардные ставки на развитие искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря этому тренду выручка TSMC за трехмесячный период, закончившийся в сентябре, составила 989,9 миллиарда новых тайваньских долларов (32,5 миллиарда долларов США). Отмечается также, что акции этой самой дорогой компании Азии выросли в 2025 году более чем на 30 процентов благодаря затянувшейся эйфории вокруг искусственного интеллекта.

Агентство напомнило, что тайваньская компания является основным производителем чипов для крупных разработчиков ускорителей искусственного интеллекта, включая Nvidia, AMD и Broadcom. Кроме того, она производит процессоры для iPhone и других устройств Apple.

В июле продажи TSMC резко выросли на 26 процентов. В целом за семь месяцев продажи TSMC увеличились на 38 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Российский таксист избил шедшего в школу подростка

    Тигры растерзали двух мужчин в одном заповеднике

    Испанцев предупредили о риске блэкаута

    Россия подписала с Таджикистаном договоры по развитию трудовой миграции

    Европарламент призвал сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС

    Классика отечественного автопрома оказалась не по зубам угонщикам

    Cамая дорогая компания Азии добилась резкого роста продаж

    В России сообщили о продолжении контактов с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости