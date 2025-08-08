Экономика
14:29, 8 августа 2025Экономика

Тайваньский техногигант добился резкого роста продаж

Bloomberg: TSMC заявила, что в июле продажи выросли на 26 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Ann Wang / Reuters

В июле продажи тайваньского техногиганта Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) резко выросли на 26 процентов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Причиной такой динамики стал рост расходов на искусственный интеллект, за счет которого компания продала своей продукции на 10,8 миллиарда долларов. Правда, аналитики ожидали, что рост составит 25 процентов. В целом с января по июль продажи TSMC выросли на 38 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Во второй половине июня сообщалось, что в I полугодии 2025 года чистая прибыль этого производителя полупроводников дошла до исторического максимума в 13,5 миллиарда долларов, увеличившись на 60,7 процента в годовом исчислении. Впрочем, в компании не исключают, что ее будущие доходы могут серьезно пострадать из-за пошлин США. Кроме того, в TSMC опасаются падения рентабельности из-за укрепления тайваньского доллара относительно доллара США.

