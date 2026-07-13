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13:25, 13 июля 2026Бывший СССР

Премьер Грузии назвал условие дальнейшего сотрудничества с ПА ОБСЕ

Кобахидзе пообещал продолжить сотрудничество с ПА ОБСЕ вопреки резолюции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти Грузии продолжат сотрудничество с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), несмотря на принятую критическую резолюцию, из-за которой грузинская делегация покинула зал заседания. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

«Сотрудничество продолжится, однако качество этого сотрудничества будет зависеть от того, как продолжит свою деятельность сама ПА ОБСЕ — вновь останется на уровне [конгрессмена] Джо Уилсона или возвысится над уровнем Джо Уилсона», — сказал глава правительства на брифинге.

По словам Кобахидзе, этот принципиальный вопрос определит дальнейшие отношения грузинской делегации с ПА ОБСЕ.

Ранее делегация Грузии покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге после принятия резолюции «Защита целостности выборов и основных свобод в Грузии». В резолюции, автором которой выступил конгрессмен США Джо Уилсон, выражена обеспокоенность по поводу проведения парламентских выборов в Грузии в 2024 году.

Документ отмечает, что доклады международных наблюдателей свидетельствуют о многочисленных нарушениях. Резолюция также содержит протест против принятых в Грузии законов, ограничивающих демократические свободы, и призывает освободить «всех политических заключенных».

В феврале Уилсон также внес в Конгресс США законопроект с требованием изучить уровень влияния России и Китая в Грузии, в том числе деятельность их разведывательных служб в этой стране.

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