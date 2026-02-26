Скандально известный американский политик испугался влияния России в одной стране

Конгрессмен США Уилсон потребовал изучить влияние России и Китая в Грузии

В Конгресс США внесли законопроект с требованием изучить уровень влияния России и Китая в Грузии, в том числе деятельность их разведывательных служб в этой стране. Проект документа размещен на сайте законодательного органа, с ним ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

Законопроект называется «Требование о предоставлении отчета о российских и китайских разведывательных активах в Грузии, а также для других целей». При этом на сайте указано, что текст документа пока не получен и не размещен.

Автором законопроекта является член Палаты представителей от штата Южная Каролина Джо Уилсон, имеющий неоднозначную репутацию из-за многочисленных скандалов.

Известность он получил в 2009 году, когда прервал выступление президента США Барака Обамы, крикнув: «Вы лжете!» Также его обвиняли в расизме и хамстве в общении с журналистами.

Кроме того, Уилсон известен своими тесными связями с Грузией и антироссийскими высказываниями. Он называл правящую в республике партию «Грузинскую мечта» «самопровозглашенными врагами Америки» и обвинял ее в якобы зависимости от России, Китая и Ирана. Он также утверждал, что американская православная община является «продолжением российского государства» и обвинял ее в работе на российскую разведку. Конгрессмен Томас Бич назвал слова Уилсона «отвратительной клеветой».

1 сентября 2025 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил удивление по поводу того, что администрация Трампа проявляет пассивность в вопросе восстановления стратегического партнерства между двумя странами. При этом глава МИД республики Мака Бочоришвили заявила, что Грузия готова к стратегическому сотрудничеству с американскими коллегами.