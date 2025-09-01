Премьер Грузии рассказал о пассивности США

Премьер Грузии Кобахидзе: Страну удивляет пассивность США в плане партнерства

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил удивление по поводу того, что американская сторона проявляет пассивность в вопросе восстановления стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что стратегическое партнерство будет пересмотрено. Если "глубинное государство" не укрепится, я думаю, ничто не встанет на пути перезагрузки отношений между Грузией и Соединенными Штатами», — заявил премьер-министр.

Ранее глава МИД республики Мака Бочоришвили заявила, что Грузия готова к стратегическому сотрудничеству с США. «Бочоришвили подтвердила готовность Тбилиси к укреплению стратегического сотрудничества с США», — говорится в сообщении.