Премьер Грузии рассказал о пассивности США

Фото: Pixabay

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил удивление по поводу того, что американская сторона проявляет пассивность в вопросе восстановления стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что стратегическое партнерство будет пересмотрено. Если "глубинное государство" не укрепится, я думаю, ничто не встанет на пути перезагрузки отношений между Грузией и Соединенными Штатами», — заявил премьер-министр.

Ранее глава МИД республики Мака Бочоришвили заявила, что Грузия готова к стратегическому сотрудничеству с США. «Бочоришвили подтвердила готовность Тбилиси к укреплению стратегического сотрудничества с США», — говорится в сообщении.

