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18:21, 16 июня 2025Бывший СССР

В Тбилиси заявили о готовности к стратегическому сотрудничеству с США

Глава МИД Грузии Бочоришвили заявила о готовности Грузии сотрудничать с США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Грузия готова к стратегическому сотрудничеству с США. Об этом на встрече со старшим советником Госдепартамента США Уайтом Толке заявила глава МИД республики Мака Бочоришвили, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Бочоришвили подтвердила готовность Тбилиси к укреплению стратегического сотрудничества с США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы стратегического партнерства между Тбилиси и Вашингтоном, а также происходящие в регионе процессы. При этом уточняется, что особое внимание в диалоге было уделено вопросам безопасности, а также роли Грузии в обеспечении стабильности.

Ранее президент США Дональд Трамп направил своему грузинскому коллеге Михаилу Кавелашвили поздравление с Днем независимости республики. В письме американский лидер заявил о приверженности его администрации укреплению мирных двусторонних отношений между странами.

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