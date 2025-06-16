В Тбилиси заявили о готовности к стратегическому сотрудничеству с США

Грузия готова к стратегическому сотрудничеству с США. Об этом на встрече со старшим советником Госдепартамента США Уайтом Толке заявила глава МИД республики Мака Бочоришвили, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».
«Бочоришвили подтвердила готовность Тбилиси к укреплению стратегического сотрудничества с США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы стратегического партнерства между Тбилиси и Вашингтоном, а также происходящие в регионе процессы. При этом уточняется, что особое внимание в диалоге было уделено вопросам безопасности, а также роли Грузии в обеспечении стабильности.
Ранее президент США Дональд Трамп направил своему грузинскому коллеге Михаилу Кавелашвили поздравление с Днем независимости республики. В письме американский лидер заявил о приверженности его администрации укреплению мирных двусторонних отношений между странами.