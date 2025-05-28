Трамп заявил о важности мирных отношений с Грузией

Трамп заявил о приверженности властей США укреплению мирных отношений с Грузией

Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Грузии Михаилу Кавелашвили с поздравлением по случаю Дня независимости. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме американский лидер заявил о приверженности его администрации укреплению мирных двусторонних отношений между странами.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил недоумение молчанием США относительно перезагрузки отношений между странами.

До этого Кобахидзе заявлял, что Тбилиси готов к перезагрузке отношений с Вашингтоном и будет ждать, какую позицию по этому вопросу займет Трамп.