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11:28, 13 мая 2025Бывший СССР

Кобахидзе выразил недоумение молчанием США

Кобахидзе выразил недоумение молчанием США о перезагрузке отношений с Грузией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил недоумение молчанием США относительно перезагрузки отношений между странами. Об этом он написал в открытом письме президенту США Дональду Трампу и его вице-президенту Джею Ди Вэнсу, передает ТАСС.

«Несколько недель назад я обратился к вам с письмом о грузино-американских отношениях (...). Однако ответа на наше письмо и публичные заявления мы до сих пор не получили. Более того, все еще не состоялась коммуникация на высшем уровне между властями Грузии и США», — написал Кобахидзе.

Он добавил, что Грузия, будучи лидером в регионе в области демократии и прав человека, активно поддерживала США в горячих точках и имеет общую с США риторику в отношении деятельности USAID и других международных организаций.

Ранее Кобахидзе заявлял, что Тбилиси готов к перезагрузке отношений с Вашингтоном и будет ждать, какую позицию по этому вопросу займет Трамп. По его словам, Грузия готова к любому варианту развития отношений с США.

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