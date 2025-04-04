В Грузии раскрыли возможные сценарии развития отношений с США

Кобахидзе: Грузия готова к любому сценарию развития отношений с США

Тбилиси готов к перезагрузке отношений с Вашингтоном и будет ждать, какую позицию по этому вопросу займет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

По его словам, Грузия готова к любому варианту развития отношений с США. Он добавил, что есть два возможных сценария. В первом Трамп побеждает «глубинное государство», что поможет укреплению отношений Грузии и Соединенными Штатами. Во-втором сценарии Трампу не удастся победить «глубинное государство», но и к этому Тбилиси готов, заключил Кобахидзе. Он добавил, что никто не сможет подорвать суверенитет и независимость грузинского государства ни при каком сценарии.

Ранее парламент Грузии принял копию закона США об иноагентах. Он ступит в силу после подписания президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и опубликования на сайте парламента страны.

