Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:18, 1 апреля 2025Бывший СССР

Парламент Грузии принял копию закона США об иноагентах

Парламент Грузии принял в окончательном чтении копию закона США об иноагентах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении копию закона США об иностранных агентах FARA. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

За принятие новой версии закона об иноагентах вместо принятой в мае 2024 года проголосовали 86 депутатов. Законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и опубликования на сайте парламента страны.

6 февраля спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили пообещал дословно повторить FARA. Правящая партия страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» инициировала точную копию закона США в ответ на недовольство грузинской оппозиции принятием закона об иноагентах в 2024 году.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке нападения ВСУ на приграничный населенный пункт России

    ВСУ вооружили чешский грузовик пушкой времен Сталина

    Глава российской внешней разведки рассказал об улучшении военной техники РФ за время СВО

    Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на гробовые

    Россиянам стало легче купить квартиру

    В России назвали число установивших самозапрет на кредиты

    Описан идеальный интерьер для каждого знака зодиака

    Фронтмен культовой рок-группы сообщил о потере слуха и зрения

    Появились детали штурма поселка Разлив в ДНР

    Литва захотела присоединиться к коалиции по поддержке Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше