Парламент Грузии принял копию закона США об иноагентах

Парламент Грузии принял в окончательном чтении копию закона США об иноагентах

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении копию закона США об иностранных агентах FARA. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

За принятие новой версии закона об иноагентах вместо принятой в мае 2024 года проголосовали 86 депутатов. Законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и опубликования на сайте парламента страны.

6 февраля спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили пообещал дословно повторить FARA. Правящая партия страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» инициировала точную копию закона США в ответ на недовольство грузинской оппозиции принятием закона об иноагентах в 2024 году.