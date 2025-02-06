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13:39, 6 февраля 2025Бывший СССР

В Грузии пообещали дословно повторить закон США об иноагентах

Папуашвили: Грузинская мечта инициирует точную копию закона США об иноагентах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Шалва Папуашвили

Шалва Папуашвили. Фото: Lauri Heikkinen / Finnish Government / Wikimedia

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» инициирует точную копию закона США об иностранных агентах. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«Вы видели, что многие пытались создать неопределенную обстановку в отношении "закона о прозрачности"…Вот почему мы говорим, что США — это США, никто не сомневается в том, что их устройство, законодательство, система соответствуют демократическим стандартам?», — высказался политик.

Папуашвили пообещал дословно повторить FARA в ответ на недовольство грузинской оппозиции принятием закона об иноагентах в 2024 году. Он сообщил, что законопроект будет инициирован в течение ближайших двух месяцев. Политик призвал обратиться в посольство США в Грузии или к администрации президента США Дональда Трампа в случае претензий к обновленной версии закона.

Ранее Грузия и Совет Европы объявили о работе над поправками в закон об иноагентах. Также было объявлено о создании рабочей группы с экспертами Грузии, Совета Европы и Венецианской комиссии.

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