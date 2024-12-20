Грузия и Совет Европы объявили о работе над поправками в закон об иноагентах

Совет Европы и Грузия анонсировали поправки в закон об иноагентах

Совет Европы (СЕ) совместно с Грузией создаст рабочую группу для определения поправок в закон об иноагентах. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Ален Берсе на пресс-конференции в Тбилиси, трансляция которой велась на сайте международной организации.

Заявление сделано после двухдневного визита Берсе в Грузию. «Я приветствую заверения правительства [Грузии] в том, что будут внесены поправки в закон о так называемом иностранном влиянии», — заявил представитель СЕ.

Берсе также объявил о создании рабочей группы с экспертами Грузии, Совета Европы и Венецианской комиссии. Целью ее работы будет определение изменений, которые следует сделать в этом законе. Он не уточнил, кто конкретно будет входить в ее состав.

Закон о «прозрачности иностранного влияния» или «об иноагентах» был принят парламентом Грузии в мае 2024 года. Он был одобрен благодаря большинству членов правящей партии «Грузинская мечта». После этого в городах страны начались масштабные протесты оппозиции и граждан.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с Европейским союзом о вступлении в организацию. Это вызвало новую волну протестов, которые продолжаются по сей день.