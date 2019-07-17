Российские ученые и студенты исследуют Белое море

Российские ученые вместе со студентами изучат Белое и Баренцево моря в ходе экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ) на судне «Профессор Молчанов». Об этом сообщила ТАСС руководитель экспедиции, начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) Ольга Грипас.

По ее словам, в состав экспедиции вошли 57 человек, половина из них — студенты МГУ, СПбГУ, Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) и Северного Арктического федерального университета (САФУ).

Как отмечается, экспедиция продлится 18 дней и завершится 2 августа. В ходе ее исследователи изучат три залива Белого моря и острова Кузова, а также высадятся на острове Сосновец, где примут участие в работе местной метеостанции.

Кроме того, участники экспедиции планируют провести опросы представителей коренных малочисленных народов Севера, которые проживают в поселке Бугрино на острове Колгуев и в поселке Варнек на острове Вайгач. У жителей побережья выяснят, как влияют изменения климата в Арктике на их жизнь и традиционные занятия, как они относятся к созданию особо охраняемых природных территорий, к добыче полезных ископаемых в труднодоступных районах Арктики и к ресурсодобывающим компаниям.

Экспедиция проходит в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» нацпроекта «Наука». Она, в частности, предполагает проведение в России порядка 250 морских научных экспедиций к 2024 году. На ее реализацию планируется направить 350 миллиардов рублей.

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