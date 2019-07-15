Российские ученые подсчитают чаек в Арктике

Ученые установят размер популяции белой чайки в российской части Арктики в ходе экспедиции на островах в Карском море. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила ТАСС руководитель экспедиции орнитолог Мария Гаврило.

«Мы вылетаем из Хатанги (Красноярский край), и на вертолетах должны отработать на островах в Карском море, где гнездится более половины мировой популяции белой чайки», — уточнила Гаврило.

По ее словам, участниками экспедиции стали шесть специалистов. Ожидается, что они проведут подсчет птиц на островах архипелага Северная Земля и отдельных островах северо-востока Карского моря, включая острова Ушакова, Уединения и Известий ЦИК. Завершится экспедиция в конце июля.

Гаврило отметила, что данная экспедиция проходит в рамках скоординированного учета, в котором принимают участие все страны, где гнездится белая чайка: Норвегия, Дания, Канада и Россия.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает увеличение числа морских экспедиций до 250.

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