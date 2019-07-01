Уральские ученые займутся развитием науки в Арктике и Поволжье

Уральское отделение РАН (УрО РАН) примет участие в развитии трех научно-образовательных центров (НОЦ) в Екатеринбурге, Перми и Архангельске. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя УрО РАН Валерия Чарушина.

«УрО РАН может рассчитывать на участие в трех научно-образовательных центрах: в Перми, где уже создан НОЦ на базе исследовательского центра, в Екатеринбурге — Уральский НОЦ и в Архангельске», — пояснил Чарушин.

По его словам, в Архангельске планируется создать арктический научно-образовательный центр на базе Арктического федерального университета. Ожидается, что в его состав войдет и Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики Уро РАН, уточнил председатель.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!