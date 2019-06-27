Российский вуз стал одним из лучших молодых университетов мира

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) стал одним из лучших молодых вузов мира, заняв 60 место в рейтинге журнала Times Higher Education (THE). Об этом сообщается на сайте университета.

Главный директор по знаниям THE Фил Бейти назвал ВШЭ восходящей звездой мирового высшего образования, которой удалось стать успешной за несколько десятилетий. «Главным фактором успеха стали растущие возможности университета по привлечению внешнего финансирования научных исследований, а также, прежде всего, увеличение влиятельности научных публикаций ВШЭ», — добавил он.

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Сейчас ВШЭ, основанная в 1992 году, остается единственным российским вузом в списке. Его включили туда в 2017 году — тогда он занял 96 место. В 2018-м университет поднялся на 12 позиций, до 84 места.

Исследование журнала включает высшие учебные заведения, созданные не более 50 лет назад. Их оценивают по пяти критериям: преподавание, исследования, цитирование публикаций, международное взаимодействие и доход от производственной деятельности (инноваций).

Ранее в июне был опубликован рейтинг лучших университетов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). В список вошли 25 российских учебных заведений, в числе которых Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Уральский федеральный университет.

На реализацию одного из нацпроектов, «Образование», выделено 784,5 миллиарда рублей. В рамках программы «Молодые профессионалы» до 2024 предполагается, что Россия войдет в десятку лидеров по присутствию вузов в топ-500 глобальных рейтингов университетов. Согласно плану, вузы будут получать господдержку, в их управление будут вовлекаться общественные организации и потенциальные работодатели. Кроме того, в стране появится система мониторинга трудоустройства выпускников и будет модернизировано профессиональное образование.

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