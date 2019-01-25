В России удвоят число иностранных студентов

В течение пяти лет число иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, должно удвоиться: с 300 до 600 тысяч человек. Об этом заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков, передает РИА Новости.

«По этому показателю Россия будет одним из лидеров в мире», — сказал он на встрече со студентами и преподавателями Новосибирского госуниверситета.

Котюков отметил, что для этого потребуется развить не только содержание образовательных программ, но и возможности по трудоустройству. Министр уверен, что эту проблему можно решить, но не рассказал, как именно.

Ведомство Котюкова также активно занимается вопросом о взаимном признании научных степеней российских и зарубежных ученых. Для этого, по его словам, есть хорошие предпосылки, так как «университеты России достаточно динамично развивают свои международные позиции, в том числе и в рейтингах».

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