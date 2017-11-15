Петербургская пенсионерка спасла иностранного студента от похитителей

В Санкт-Петербурге пенсионерка помогла студенту из Узбекистана спастись от похитителей, сообщает «Фонтанка».

Вечером 13 ноября женщина увидела, как двое мужчин насильно усадили молодого человека в машину и увезли. Она запомнила номер автомобиля и сообщила о произошедшем в полицию. Через два часа студента освободили бойцы Росгвардии, обнаружившие машину в соседнем дворе.

По данным «Фонтанки», похищенный — 25-летний студент Государственного технического университета, а предполагаемые похитители — кредиторы его знакомой, которая задолжала 130 тысяч рублей. Мужчины пытались узнать у молодого человека адрес девушки.

Петербургское управление Следственного комитета завело уголовное дело о похищении человека. Ведомство уточняет, что в деле трое обвиняемых, решается вопрос об их аресте.

Ранее в ноябре вооруженный чеченец из ревности похитил студентку с занятий в Санкт-Петербурге. Молодой человек возил девушку по городу и выяснял с ней отношения. Атомобиль остановили полицейские, девушку доставили в больницу, где у нее обнаружили следы побоев.