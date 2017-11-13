Россия
 

Вооруженный ревнивый чеченец украл с занятий петербургскую студентку

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Двоих уроженцев Чечни задержали в Санкт-Петербурге за похищение девушки. Об этом пишет «Фонтанка.ру» в понедельник, 13 ноября.

В воскресенье, 12 ноября, около 04:00 мск полицейские остановили автомобиль Toyota Camry, в котором находились два молодых человека и девушка, 22-летняя уроженка Краснодарского края, студентка Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Выяснилось, что один из задержанных мужчин похитил девушку с занятий днем ранее, 11 ноября, около 10:00 мск. При этом он угрожал ей пистолетом.

Затем мужчина посадил студентку в машину и катал по городу, периодически избивая. Около 18:00 мск к ним присоединился еще один молодой человек.

Портал Konkretno.ru уточняет, что вооруженный похититель является бывшим сожителем студентки, поводом для такого поступка стала ревность. Освободившие девушку полицейские отправили ее в травмпункт, врачи зафиксировали у нее ушибы шеи, плеч, правого запястья и бедер. У похитителя изъяли газовый пистолет «Гроза-02» с восемью патронами.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека (статья 126 УК РФ). Водителя и его товарища арестовали на двое суток до решения вопроса о мере пресечения на время расследования.

Весной в Ингушетии возбудили уголовное дело после третьего по счету похищения с целью женитьбы 19-летней девушки из селения Кантышево, совершенного одним и тем же мужчиной. Мать и брат потерпевшей получили значительные телесные повреждения. Разобраться с этим случаем поручил силовикам глава республики Юнус-Бек Евкуров.

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