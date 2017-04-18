В Ингушетии предложили сажать похитителей невест на три года

Спикер парламента Ингушетии Зелимхан Евлоев выступил с предложением ввести наказание в виде трех лет лишения свободы за похищение невест. Он поручил профильному комитету республиканского законодательного собрания подготовить соответствующий законопроект для его рассмотрения на федеральном уровне, сообщает ТАСС.

По словам спикера, в последнее время в Ингушетии и других регионах Северного Кавказа участились случаи похищения невест, несмотря на предпринимаемые властями и общественностью региона меры.

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Евлоев добавил, что Уголовный кодекс не учитывает всей общественной опасности похищения невест. Он отметил, что нынешняя редакция статьи 126 УК РФ («Похищение человека») освобождает от уголовной ответственности злоумышленника, добровольно освободившего похищенного, в случае если в его действиях не было иного состава преступления.

12 апреля в Ингушетии после похищения 19-летней девушки с целью женитьбы было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, днем 8 апреля группа из как минимум пяти человек ворвалась в домовладение в селе Кантышево и, применив насилие, похитила местную жительницу. Местонахождение девушки до сих пор не установлено.

Традиция похищения невесты существует во многих республиках Северного Кавказа. В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его республике удалось полностью изжить данный обычай.

В 2013 году совет старейшин Ингушетии принял решение штрафовать похитителей невест на 200 тысяч рублей, а их сообщников — на 100 тысяч.