Сотрудников водной полиции Петербурга заподозрили в похищении человека

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали двоих сотрудников водной полиции, подозреваемых в похищении человека. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Фонтанка».

Как пишет издание, задержан в том числе начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков водной полиции, а также бывший сотрудник ФСКН. В квартирах подозреваемых и на местах их работы прошли обыски. Дело завели по статье о похищении человека группой лиц.

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По данным источников «Фонтанки», в начале октября задержанные насильно посадили мужчину в автомобиль на Васильевском острове и несколько часов возили его по городу. Похищенному, пишет издание, пришлось заплатить деньги, чтобы его отпустили и не привлекли к уголовной ответственности (по какой статье, «Фонтанка» не уточняет).

Издание добавляет, что после обысков от должности отстранили начальника линейного отдела водной полиции. Как сообщает «Фонтанка», экс-сотрудника ФСКН несколько лет назад уже задерживали за похищение человека в одном из районов Петербурга.