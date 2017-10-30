Столичные полицейские явились на вызов и обокрали пенсионерку

Двое сотрудников полиции, 32-летний лейтенант и 31-летний младший сержант отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД по району Коньково задержаны по подозрению в краже. Об этом в понедельник, 30 октября, «Ленте.ру» рассказала Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР).

«23 октября полицейские прибыли по вызову в квартиру жилого дома по улице Профсоюзная, где проживает пожилая женщина 1934 года рождения. Они воспользовались преклонным возрастом женщины и тайно похитили у нее 60 тысяч рублей», — рассказала Иванова.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража») и по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте обоих полицейских.

По данным следствия, 23 октября потерпевшей по телефону позвонил неизвестный и заявил, что ее родной сестре требуется крупная сумма для операции. Пенсионерка немедленно собрала деньги и собралась передать их курьеру, но соседи, узнав об этом, вызвали полицию. По вызову прибыл патрульный наряд ОМВД «Коньково».

Как считают следователи, стражи порядка прошли в комнату женщины якобы в поисках паспорта. Старший лейтенант, подсвечивая мобильным телефоном, вытащил из кармана пальто пенсионерки деньги, но они рассыпались. Тогда офицер поднял с пола пригоршню купюр — и спрятал их в карман бушлата. Но, как выяснилось, родственники женщины установили в ее квартире камеры видеонаблюдения, в том числе работающие в инфракрасном свете, и все этапы преступления оказались записаны на жесткий диск компьютера.