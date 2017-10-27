Силовые структуры
 

Двух полицейских из Балашихи задержали за разбойное нападение

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Следователи возбудили уголовное дело против троих сотрудников полиции Балашихи, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщила пресс-служба управления СК по Московской области.

Расследование ведется по статьям 162 УК РФ («Разбойное нападение») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Двое подозреваемых задержаны, третий сообщник объявлен в розыск.

По данным следствия, вечером 30 сентября стражи порядка вблизи улицы Дмитриева в Балашихе напали с оружием на двух мужчин.

«Установлено, что полицейские во время несения службы похитили у двоих мужчин 30 тысяч рублей», — сообщила «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, уличенные в преступлении сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и «понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители».

В результате обысков в квартирах подозреваемых изъято оружие и наркотики. В ближайшее время по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об аресте полицейских.

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