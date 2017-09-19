Силовые структуры
 

Задержана грабившая загородные дома в Подмосковье банда уроженцев Средней Азии

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Сотрудники полиции задержали участников этнической преступной группы, подозреваемой в разбойных нападениях, грабежах и кражах. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 19 сентября.

Среди задержанных предполагаемый лидер банды. Все они уроженцы Средней Азии в возрасте от 28 лет до 31 года.

В ходе обысков по месту их жительства изъяты два пистолета без серийных номеров, снаряженные патронами, гладкоствольное ружье калибра 12 миллиметров, два ноутбука, большое количество мобильных телефонов и сим-карт, а также личные вещи, предположительно, похищенные у потерпевших.

По решению суда подозреваемые арестованы.

По данным МВД, они причастны к июньскому нападению на загородный дом в городе Видное Московской области. Бандиты, угрожая хозяевам оружием, похитили дорогостоящий автомобиль и денежные средства на общую сумму пять миллионов рублей.

30 августа сообщалось о задержании в Ленинградской области шестерых участников преступной группы, которые под видом полицейских похищали людей. Жертв они удерживали в автомобиле, а от родственников требовали деньги, обещая освободить от уголовной ответственности по вымышленным преступлениям. После получения выкупа заложников отпускали.

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