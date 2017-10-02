В Забайкалье пройдет суд над бандой скотокрадов во главе с полицейскими

В Забайкальском крае завершено расследование и направлено в суд уголовное дело организованного преступного сообщества (ОПС) из 36 местных жителей, занимавшегося скотокрадством. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Бандой руководили четверо бывших оперативных сотрудников МВД. Им вменяется создание и участие в преступном сообществе. По версии следствия, с 2009 по 2013 годы скотокрады совершили 184 преступления, в результате которых было похищено 630 голов домашнего скота общей стоимостью 15 миллионов рублей. Воры забивали животных и сдавали мясо. От действий банды пострадали 190 владельцев скота из 60 населенных пунктов Забайкальского края.

Суды уже вынесли приговоры 24 участникам ОПС по 63 эпизодам преступлений, назначив им различные сроки лишения свободы.

О крышевании полицейскими банды скотокрадов СК сообщил в 2015 году. По версии следствия, оперативники, пользуясь должностным положением, обеспечивали беспрепятственный провоз скота и мяса по территории края, предупреждали об опасности разоблачения, осуществляли прикрытие преступной группы со стороны правоохранительных органов.