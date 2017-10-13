Житель Татарстана обстрелял полицейских, взял заложников и скрылся в платье

Ранее судимый житель Татарстана Ильдар Кадыров, изначально подозревавшийся в поджоге автомобиля, добавил к возбужденному против него делу еще несколько статей. Не желая сдаваться правоохранительным органам, он обстрелял наряд полиции, похитил двух пенсионеров, чтобы те отвезли его в Казань, но на полпути передумал и решил скрыться от правосудия на велосипеде в женском платье. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Мужчина находится под арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кадырову предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, похищении человека, краже (по статьям 222, 317, 126, 158 УК России соответственно). От дачи показаний обвиняемый отказался, ссылаясь на статью 51 конституции, которая освобождает от обязанности свидетельствовать против самого себя.

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По версии следствия, в мае 2017 года по факту поджога автомобиля на улице Сахарова в Казани было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 59-летний Кадыров. К нему на дачу в Высокогорский район выехали пятеро сотрудников казанской полиции. Мужчина был дома. Он запер дверь снаружи на амбарный замок.

«Понимая, что в ходе обыска у него будут обнаружены незаконно хранящиеся два пистолета Макарова и патроны, обвиняемый решил расправиться с полицейскими. Он передал полицейским через окно ключи от дома и, дождавшись, когда откроется дверь, стал стрелять по ним из пистолетов. Полицейские успели уйти с линии огня, а Кадыров перепрыгнул через забор и, отстреливаясь, побежал», — говорится в сообщении.

Раненный в ногу злоумышленник оторвался от преследователей и увидел пару пенсионеров, сажавших на огороде картофель. Угрожая оружием, он заставил их сесть в их автомобиль и отвезти его в Казань. По дороге он выпрыгнул из салона. На одном из участков рецидивист переоделся в женскую одежду и похитил велосипед, на котором добрался до садового товарищества «Киндери», где и был задержан на следующий день.