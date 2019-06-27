69-я параллель
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Депутат Госдумы угрожал в ПАСЕ фразой «Я — Рамзан Кадыров!»
Создано раздевающее девушек на фотографии приложение
Россиянам пересчитали пенсии по-новому
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
Предсказано завоевание Млечного Пути людьми
Подход США к «сделке века» сочли вредным
Назван способ получить бесплатное пиво или молоко в России
В эстонском правительстве поспорили о демарше в ПАСЕ против России
Устроивший антироссийскую акцию клуб продолжил терять футболистов
Три акулы напали на девушку и растерзали ее
Новости партнеров

Арктический плавучий университет изучит земли Шпицбергена

Перейти в «Мою Ленту»

Исследовательское судно «Профессор Молчанов» отправилось в научно-образовательную морскую экспедицию «Арктический плавучий университет» для изучения арктической экосистемы, сообщает «Таймырский Телеграф».

В этом году 58 студентов и научных сотрудников из российских и иностранных вузов за 20 дней пройдут вдоль берегов Земли Франца Иосифа и Новой Земли, изучат земли Шпицбергена, соберут образцы пресной воды и планктона. Кроме того, ученые планируют определить количество микропластика в местном море.

В конце прошлого года в рамках экспедиции на корабле «Профессор Молчанов» был впервые обнаружен микропластик в Карском море. Также в больших объемах его нашли в Белом и Баренцевом морях.

Арктический плавучий университет — это совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ходе рейсов исследуются арктические территории по разным направлениям. С 2018 года финансовую поддержку проекту оказывает «Норникель».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Арктический плавучий университет отправился на Шпицберген
Российские ученые доказали полезность дрейфующих льдин
В российской части Арктики пройдет крупнейшая за 30 лет экспедиция
Ученые обнаружили микропластик в Карском море
В Арктический плавучий университет впервые попадут китайские ученые
69-я параллель
69-я параллель16:5423 июня

«Здесь природа и бары»

История москвича, который оставил столицу и переехал в Сибирь
15:5025 апреля

Дома на Крайнем Севере предложили отапливать теплом от сожженного мусора

13:30Сегодня

Красноярские врачи спасли россиянке оторванную руку

16:0526 июня

Кочевников Ямала обезопасили от сибирской язвы

69-я параллель08:3824 июня

Финны, чудь и деньги

Сотни лет назад появился слух о невероятных сокровищах Севера. Их ищут до сих пор
15:2726 июня

Пойманную в Норильске исхудавшую медведицу перевели на нормальное питание

18:2925 июня

Родившийся в автобусе россиянин получил пожизненный бесплатный проезд

17:2326 апреля

Найденному на Колыме одинокому детенышу нерпы подыскали новый дом

69-я параллель16:1916 июня

«Он сумасшедший, этот чувак сумасшедший!»

Испанцы катались по тундре на снегомобилях и чуть не умерли
17:1025 июня

Ямальская оленина доехала до Германии

14:3522 июня

Россия официально расширится

17:0224 июня

Россиянка родила в автобусе

Россия
«Сажал на колени и трогал. Я тогда не думала, что это плохо»
Эти кавказские девушки пережили изнасилования. Но никому не могут об этом сказать
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»
Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
Пассажирский самолет загорелся при посадке в Бурятии
Погибли два члена экипажа, десятки пассажиров ранены
Экотехнопарк «Шиес» поможет бороться с незаконными свалками
Назван способ получить бесплатное пиво или молоко в России
Российский супермаркет начал продавать продукты в рассрочку
Путин пообещал силовикам больше денег
Все материалы
Мир
Россия вернулась в ПАСЕ
Украина и Грузия попытались ей помешать, но потерпели неудачу
Подход США к «сделке века» сочли вредным
Евросоюз объявил о продлении экономических санкций против России
Два теракта произошли в столице Туниса
В России усомнились в мирных намерениях Хафтара
«Банды готовы воевать»
 
Американский удар
Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
Все материалы
Бывший СССР
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Украинцы под присмотром российских кораблей провели учения в Азовском море
Украинским партиям возместят из бюджета все затраты на агитацию
Делегация Украины рассказала о планах после приостановки участия в ПАСЕ
Медведчук договорился об освобождении пленных в обход Зеленского
Все материалы
Экономика
Честный подкуп
Эти компании тратят миллионы на политиков. Все ради того, чтобы заработать миллиарды
США приготовились к введению санкций против «Северного потока-2»
США и Китай прервут торговую войну
Крупный российский автодилер допустил рейдерский захват
Российская таможня растратила миллиард на гоночные автосимуляторы и оркестр
«Донстрой» реализует шесть проектов без открытия эскроу-счетов
Грузия отказалась спасать лари
Все материалы
Силовые структуры
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
«Признавайся, а то отдадим насильникам»
Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Убийца со шрамами на лице сбежал из российской колонии
ФСБ пришла в «Рольф» из-за вывода «громадных сумм»
Задержан принятый за «воскресшего» Цапка вор
Четверо российских полицейских под видом обыска украли янтаря на 14 миллионов
Все материалы
Наука и техника
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Открыт проход к предполагаемой Янтарной комнате
Обновление Xiaomi «уничтожило» смартфоны
Раскрыта связь Huawei с китайской армией
Двойной залп «Искандеров» попал на видео
Все материалы
Спорт
«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»
В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
Названы условия содержания Мамаева в колонии
Устроивший антироссийскую акцию клуб продолжил терять футболистов
Бывший чемпион UFC подрался с охранником стриптиз-клуба
Артем Лобов (справа)Лоб в лоб
Русский Молот покарал врага Макгрегора. Голыми руками
Жена смертельно больного бывшего игрока «Зенита» пожаловалась на Роналду
Африканский футболист совершил «промах тысячелетия»
Все материалы
Культура
Виктор Цой«Пьем-гуляем, музыку слушаем, комсомольцы… »
Как накрывали квартирники в СССР и сколько Цой получал за подпольные концерты
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
«Кто же наши враги?»
Русская смерть глазами иностранцев: зачем смотреть фильм «Курск»
Звезда «Ла-Ла Ленда» сломала плечо на концерте Spice Girls
Снуп Догг сравнил алкоголь и марихуану на примере пьющей легенды футбола
Назван самый популярный музыкальный альбом современности
Мадонна выпустила клип с призывом изменить законы США
Все материалы
Интернет и СМИ
«Улицы — наши»
Эти фотографы видят вокруг невероятное, пока другие проходят мимо
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Убегал от слона, выбивал зубы крокодилам»
 
На певицу ополчились из-за перевоплощения в мусульманку
Пользователей Android атаковали через приложения
Названы способы повысить уверенность в себе
Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
Установлен бывший собственник унитаза в виде трона
Женщины с пышными формами поборолись с низкой самооценкой съемкой в нижнем белье
Раскрыт секрет разных туфель на ногах главной героини «Секса в большом городе»
Все материалы
Путешествия
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Россиянка обвинила выселенных из отеля украинцев в травле детей
Пассажирский самолет экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе
Ребенка разлучили с родителями из-за нехватки мест в самолете
Несколько членов экипажа отравились угарным газом из-за задымления в самолете
Все материалы
Из жизни
Просто космос
Британский фотограф влюбился в советских псов-космонавтов. Он разыскивает их по всему миру
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Приползшему в храм гигантскому крокодилу стали поклоняться десятки людей
Ручная крыса убила хозяйку
Тайно оплодотворившего десятки пациенток врача заставили расплатиться
Скорбящую женщину унизили из-за веса на похоронах мужа
Все материалы
Тест Mercedes-Benz GLS
Мы поездили на новом GLS и утверждаем: BMW X7 придется непросто!
Всё об обновленном Audi Q7
Главный кроссовер Ингольштадта пытается обогнать ультрамодный Q8
Видеотест Renault Arkana
Стоит ли вставать в очередь за самым доступным в России купе-кроссовером?
Старые японские машины, которые не назовешь «рисовозками»
Посмотрите на самые интересные машины фестиваля Japdays 2019
«Калашников» сделал электрический «бэтмобиль»
Украина запретила автомобили российской сборки
Honda стала «самой американской» маркой
Все материалы
Дом
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
Месяц проживания в «Москве-сити» оценили в полтора миллиона рублей
В России наметился торговый провал
Долги россиян по ЖКХ выросли на 120 миллиардов рублей
В Москве поднялись цены на жилье
Все материалы