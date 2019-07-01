При новосибирском синхротроне появится центр внедрения инноваций

У новосибирского источника синхротронного излучения «СКИФ» может появиться собственный центр внедрения инноваций. Об этом заявил сотрудник проектного офиса центра коллективного пользования Владислав Курмашев, передает ТАСС.

«Чтобы получить значимый экономический эффект для региона и государства, необходимо создать условия, чтобы полученные на "СКИФе" научные результаты доводились до промышленных технологий и на их основе производились продукты и услуги с новыми потребительскими качествами», — отметил он.

Так, по словам Курмашева, если в распоряжении ученых появится инновационный научно-технический центр, то им будет проще получать содействие в привлечении инвестиций, а также регистрировать лицензии и патенты.

По мнению руководителя проектного офиса ЦКП «СКИФ» Якова Ракшуна, с открытием центра будет заложен фундамент для результативного расширения возможностей «СКИФ» в секторе экономики, связанном с инновационным научно-технологическим процессом.

«Учитывая задачи, стоящие перед нами, и принимая во внимание опыт функционирования мировых установок класса "мегасайенс" [уникальный комплекс научного оборудования или цифровая инфраструктура — прим. «Ленты.ру»], проектирование объекта представляется наиболее оптимальным», — отметил Ракшун.

В рамках реализации национального проекта «Наука» к 2024 году запланировано создание установок класса «мегасайенс», среди которых — «Сибирский кольцевой источник фотонов» в новосибирском Академгородке. Решение о строительстве синхротрона поддержал в феврале 2018 года президент России Владимир Путин. Также в рамках проекта будут вовлекать крупные компании в создание технологий, продуктов и услуг. К 2024 году таких компаний должно быть не менее 250.

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