ЦЕРН обойдется России в 115 миллионов долларов в год

Взнос России в качестве полноправного члена Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) может составить 115 миллионов долларов в год, передает ТАСС заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Если говорить о стоимости, то это зависит от ВВП [валового внутреннего продукта] страны, мы так приблизительно прикинули, что в год это будет стоить порядка 115 миллионов долларов», — сказала чиновник.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с гендиректором ЦЕРН Фабиолой Джанотти заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладывать денежные средства в модернизацию ее ускорителя заряженных частиц.

В марте 2018 года Россия отозвала заявку на вступление в ЦЕРН. До сих пор Россия в ЦЕРН имеет статус наблюдателя.

Материалы по теме Неуловимые частицы Физики ищут выходы за пределы Стандартной модели

В октябре 2016 года Украина стала ассоциированным членом ЦЕРН. В мае 2015 года ассоциированное членство в организации получила Турция.

В ЦЕРН на границе Франции и Швейцарии расположен Большой адронный коллайдер (БАК) — крупнейшая в мире ускорительная установка. В 2012 году специалисты организации сообщили об открытии частицы со свойствами бозона Хиггса.

Научная, образовательная и кадровая политика, а также финансирование ЦЕРН определяется его постоянными и ассоциированными членами. Отличие второго статуса от первого сводится к меньшему финансовому участию и практически не сказывается на принятии решений по остальным вопросам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!