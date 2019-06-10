Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновился

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, сначала Медведеву продемонстрировали презентацию об истории, миссии и структуре ЦЕРНа и рассказали о международном сотрудничестве в рамках организации, отдельно остановившись на аспектах взаимодействия с Россией.

После этого премьер-министр на лифте спустился вниз для осмотра БАК, располагающегося на многометровой глубине. Там Медведеву рассказали об исследованиях, проводимых на уникальном оборудовании, а также провели экскурсии по различным рабочим зонам.

Завершив осмотр, Медведев оставил запись в книге почетных гостей. «Посещение ЦЕРН и Большого адронного коллайдера очень впечатляет. Это прекрасный пример сотрудничества! Успехов!» — написал он.

«Уверен, что перспективы нашей работы весьма и весьма вдохновляющие», — сказал Медведев на встрече с российскими учеными, работающими в ЦЕРН.

Кроме того, Медведев заявил, что Россия должна становиться полноправным членом ЦЕРН и участвовать в новой фазе модернизации БАК, внося не только научный, но и материальный вклад: «Все деньги для участия во второй фазе мы напрямую сейчас запланировали в бюджете». Однако, отметил премьер-министр, вопрос стоимости участия нужно посчитать.

«Если говорить о будущем, то мне кажется, эти традиции, которые были раньше заложены, для нас, для РФ создают и основания для того, чтобы и будущее сотрудничество тоже видеть весьма оптимистическим», — сказал Медведев на встрече с гендиректором ЦЕРН Фабиолой Джанотти.

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